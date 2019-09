Beppe Grillo, le accuse di stupro al figlio. Si cercano le chat eliminate e i video: «Rapporti ripetuti, ma consenzienti»

Ciro Grillo

Domenica 8 Settembre 2019, 15:17 - Ultimo aggiornamento: 08-09-2019 15:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sesono davvero colpevoli di, consi riuscirà a scoprirlo. Si tratta di un programma informatico che permette di risalire aanche se sono stati cancellati dal. Un'arma potente per gli investigatori, che in questo modo riusciranno facilmente a scoprire se i quattro giovani hanno commentato i fatti avvenuti il 16 luglio, o si sono messi d'accordo per mantenere davanti al magistrato una posizione univoca. A raccontarlo è ilLa versione rilasciata dalla 19enne vittima di stupro è la seguente: i quattro ragazzi, dopo una serata al Billionaire, avrebbero insistito per portare lei e la sua amica a casa di, per una spaghettata notturna. Poi, uno di loro l'avrebbe bloccata, aggredita e violentata. E anche gli altri avrebbero fatto lo stesso.Nei prossimi giorni verrà ascoltata anche l'amica, testimone chiave per la ricostruzione della vicenda. Non si riesce a capire che cosa stesse facendo mentre le violenze si consumavano a pochi metri da lei. Secondo quanto riferito dalla vittima, la ragazza stava dormendo. Resta da capire il motivo, e se le fosse stato versato da bere apposta per stordirla.La difesa insiste nel parlare di rapporti sessuali ripetuti, ma con il consenso della 19enne. Tanto che esisterebbero dei video "chiarificatori" a testimonianza dei rapporti consenzienti. Inoltre nella villa adiacente a quella del fatto, ci sarebbe stata la moglie di(è un’unica abitazione divisa in due parti), che si sarebbe accorta della situazione fuori controllo. La donna verrà presto ascoltata, così come i vicini di casa.