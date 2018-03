Abusi sessuali sulla nipotina di 9 anni, autista arrestato a Bergamo

Domenica 25 Marzo 2018, 17:12 - Ultimo aggiornamento: 25-03-2018 17:27

Un autista di 43 anni, italiano e incensurato, è stato arrestato oggi dai carabinieri di Treviglio (Bergamo) con l'accusa di aver abusato della nipotina per quattro anni, dal 2012 al 2016. La ragazzina oggi ha 15 anni, ma ne aveva nove quando iniziarono le violenze dello zio, che avrebbe approfittato dei periodi in cui la ragazzina era in vacanza con lui.I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emesso dal gip di Bergamo, Federica Gaudino. L'uomo, padre di due bimbi piccoli, è accusato di atti sessuali con minorenni aggravati e continuati. Approfittando dell'assenza della moglie o di altri familiari, l'uomo avrebbe abusato della nipotina, ripetendole di non dire niente a nessuno. Con il passare degli anni, lo zio - che i carabinieri in una nota definiscono 'orco' - avrebbe anche offerto del denaro, in realtà pochi euro, alla nipotina, promettendole anche di acquistare dei beni per cercare così di accattivarsi la sua disponibilità.