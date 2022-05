Bergamo, cinque bambini ustionati durante le prove di una recita scolastica: stavano riscaldando i marshmallow

Paura a Bergamo, dove durante le prove di una recita scolastica di fine anno cinque bambini sono rimasti ustionati questa mattina nella scuola dell'infanzia San Zeno di Osio Sopra in via Montessori 2. Secondo una prima ricostruzione, i bambini stavano riscaldando i marshmallow, gli snack dolci che vengono arrostiti sul fuoco per renderli caramellati. Immediato l'intervento dei soccorsi: feriti anche due papà. Sul posto sono giunte cinque ambulanze, i vigili del fuoco, oltre a due elicotteri per i soccorsi da Brescia e da Bergamo. Presenti anche la Polizia locale e i carabinieri di Dalmine e Treviglio.

L'episodio si è verificato alle 10.30 nel giardino della scuola materna San Zeno di via Montessori, dove pare fosse in corso un incontro tra le famiglie e gli insegnanti. I bambini rimasti ustionati fanno parte della sezione Blu e hanno riportato ustioni di primo e secondo grado: sono in tutto cinque (e non sei come inizialmente riferito), tre femmine di 3, 4 e 5 anni e due maschi di 4 e 6 anni. Ustionati anche tre papà tra i 35 e i 40 anni: non sono in gravi condizioni. Bambini e genitori ustionati sono stati trasferiti nei vari ospedali della zona.

In particolare una bimba di 4 anni ha riportato «ustioni multiple» ed è stata trasportata in elisoccorso (codice rosso) all'ospedale milanese Buzzi, un piccolo di 4 anni, anche lui con ustioni multiple, è stato trasportato in codice giallo al Niguarda, altri tre piccoli (una bimba di 3 anni, una bimba 5 anni e un bambino di 6 anni) - sempre con ustioni multiple - sono ricoverati al Papa Giovanni XXIII in codice giallo.

Le ipotesi

Secondo le primissime informazioni sarebbero rimasti ustionati con una padella dentro la quale stavano cucinando dei marshmallow, nella zona del giardino della scuola ora transennato: tra i feriti anche ragazzo di 30 anni che stava mostrando ai bambini il processo. Tra le ipotesi, ancora tutte in fase di accertamento, ci sarebbe anche l’esplosione di una bombola che alimentava il fuoco.