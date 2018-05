Bergamo, bus guasto: i passeggeri scendono e si mettono a spingere

Giovedì 10 Maggio 2018, 21:45 - Ultimo aggiornamento: 10-05-2018 22:54

Il bus si guasta, i passeggeri, quasi tutti studenti, scendono e si mettono a spingere.E' successo a Bergamno, a pochi metri dalla fermata di viale Vittorio Emanuele, dove un gruppo di giovani passeggeri ha pensato bene di rendersi utile con una spintarella vecchio stile. L'autista ha aperto le porte solo per farli scendere, senza chiedere nessun tipo di intervento, ma è stato spiazzato dall'azione spontanea degli studenti che si sono messi in coda per spingere il mezzo.Nel video, postato su Facebook, si vede la parte finale dell'impresa: il bus attraversa l'incrocio con via Petrarca,termina la sua corsa proprio alla fermata e i ragazzi possono esultare tra gli sguardi divertiti di automobilisti e passanti.