Bergamo, Emiliano muore a 36 anni in terapia intensiva. L'infermiere: «Anche se non mi sentivi, ti ho incoraggiato ogni giorno»

Ultimo aggiornamento: 21:05

Emiliano Perani, 36 anni, di Casnigo nel bergamasco, è una delle vittime di coronavirus più giovani della Lombardia.Come riporta il sito TPI,Emiliano non avrebbe avuto alcuna patologia pregressa. Emiliano era un fotografo con la passione per i viaggi. Lascia mamma Lucia, papà Adriano e la sorella Stefania.Sul suo profilo Facebook, tanti i commenti addolorati di parenti e amici. Tra questi, il post di Francesco, un infermiere del San Gerardo che ha dedicato a Emiliano parole affettuose: «Tu non rispondevi ma capivo che stavi lottando con tutto te stesso e l’hai fatto fino alla fine…. oggi quando ti ho salutato con le lacrime che scendevano attraverso la mascherina ho pensato che se ne vanno sempre i migliori e tu eri uno di questi.».