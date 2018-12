Bergamo, rubati i giochi dei bambini in pediatria: gara di solidarietà per ricomprarli

I giocattoli destinati ai bambini ricoverati in pediatria scomparsi, rubati senza alcun riguardo per la gioia che potevano dare ai picccolia pazienti dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L'episodio è stato denunciato dall'associazione 'Amici della Pediatria', un fatto talmente increscioso che a Bergamo è immediatamente scattata una gara di solidarietà per raccogliere nuovi giochi.



«Hanno rubato in una sala di aggregazione del reparto che viene usata dai bambini: si tratta di una trentina di giochi che usano i piccoli degenti, sono principalmente giochi della Playstation - aveva spiegato la presidente degli Amici della Pediatria, Milena Lazzaroni - È successo crediamo tra martedì e mercoledì, pensiamo tra le 11 e 12: è stata scassinata la teca con all'interno una trentina di giochi elettronici. Sono stati tutti rubati».

Domenica 2 Dicembre 2018, 10:08 - Ultimo aggiornamento: 02-12-2018 11:44

In pochi giorni i volontari della Onlus hanno ricevuto il sostegno - materiale oltre che virtuale - di tantissime persone che hanno voluto contribuire a rendere più allegra la degenza dei bambini ricoverati. Sulla pagina facebook dell'associazione è apparso un post di ringraziamento:GRAZIE! E' la parola piu' bella e ricca che possiamo usare per tutti voi, unita alla creatività dei sorrisi dei nostri piccoli degenti.La notizia del furto dei videogiochi ha fatto rattristare, arrabbiare e indignare, ma pur rimanendo un fatto decisamente deplorevole, ci sta facendo incontrare la vicinanza, l'attenzione e la generosità di tante persone che vogliono sostenere le nostre attività quotidiane con i bambini ricoverati.In tanti in queste ore ci hanno gia' portato dei giochi per la playstation2 ed altri giochi e sappiamo ne arriveranno per integrare i mancanti; ci scrivete per chiederci cosa può servire o se potete fare una donazione a sostegno delle nostre attività ed anche di questo siamo particolarmente felici e dal cuore di ognuno di noi e col sorriso dei nostri bimbi vi diciamo GRAZIE GRAZIE GRAZIE!