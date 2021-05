Bergamo, incidente tra un'auto e un tir: due gemelli di 3 mesi in ospedale, grave la madre

Coinvolti due neonati di tre mesi nell'incidente tra un'auto e un Tir a Zandobbio, provincia di Bergamo. Lo scontro è avvenuto intorno alle 12 di lunedì 31 maggio, in via Selva. Nello schianto sono rimasti feriti due gemelli di 3 mesi, la mamma di 32 anni, alla guida di una Yaris, il padre e l’autista del camion. La madre è grave ed è stata trasferita all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con l'elicottero del 118. Anche i bambini sono stati portati in ospedale con le ambulanze. L'auto è stata tagliata dai vigili del fuoco per permettere ai soccorritori di raggiungere la donna.

