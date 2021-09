Incidente a Bergamo, bambina di due anni investita da un'auto: è grave

Una bimba di due anni è stata investita da un’auto a Verdello, in provincia di Bergamo. L'incidente è avvenuto questo primo pomeriggio, poco dopo le 13, in via Adua. La bambina si trova al momento ricoverata nel reparto urgenze dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. I soccorsi di dell'ambulanza sono stati immediati ma le sue condizioni appaiono molto gravi.

I Carabinieri di Treviglio e la Polizia stradale di Treviglio si stanno occupando di ricostruire la dinamica dell’incidente. Dalle prime informazioni pare che la bimba fosse appena uscita dall’ingresso del condominio in cui abitava la zia. Era con la mamma che spingeva il passeggino con il fratellino neonato, quando improvvisamente si è allontanata sul ciglio della strada. In quel momento una vettura l’ha travolta. La bambina è caduta a terra battendo la testa riportando un trauma cranico.

