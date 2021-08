Bergamo, 34enne ucciso a coltellate durante una lite in strada

A Bergamo un uomo di 34 anni è morto dopo esser stato preso a coltellate durante una lite in strada. La discussione tra la vittima e il suo aggressore è scoppiata in pieno giorno a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Inutile l'intervento dei soccorsi.

Accoltellamento per futili motivi

Un uomo di 34 anni è stato ucciso a coltellate oggi poco dopo le 13.00 a Bergamo quando la vittima stava camminando insieme alla sua famiglia: moglie, figlia minorenne e un neonato nel passeggino, lungo via Novelli, strada che collega viale Papa Giovanni XXIII - la via che dalla stazione ferroviaria e del tram porta verso Bergamo Alta - con via Paglia. La dinamica dell'episodio è ancora al vaglio dei Carabinieri intervenuti prontamente trovandosi in prossimità del luogo dell'accaduto.

All'origine dell'aggressione ci sarebbe una lite tra l'uomo e il suo aggressore, pare per futili motivi. La vittima è un tunisino di 34 anni, in Italia da tempo e regolare. Sul luogo dell'omicidio è intervenuto il 118, ma per il giovane era ormai troppo tardi. Il presunto autore dell'accoltellamento, un italiano, è stato rintracciato dai carabinieri e portato in caserma.

