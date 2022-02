Bergamo, perde il controllo dell'auto e si schianta contro una recinzione: morto a 32 anni, tre feriti gravi

Un uomo di 32 anni è morto e altri tre sono rimasti feriti in modo grave in un incidente avvenuto alle 4,30 di stamattina a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo. L'uomo deceduto era al volante della sua Fiat 500 e, per motivi al vaglio dei carabinieri, ha perso il controllo: l'auto si è schiantata contro una recinzione. L'autista è morto sul colpo e gli altri occupanti sono stati estratti dai vigili del fuoco di Dalmine e affidati alle cure del 118. Sono stati trasferiti tra gli ospedali Papa Giovanni XXIII di Bergamo e di Ponte San Pietro.

