Bergamo, polemica per le ronde di Forza Nuova sui treni: «Tornati alle deportazioni del 1944»

Martedì 9 Ottobre 2018, 11:17 - Ultimo aggiornamento: 09-10-2018 13:24

I loro ideatori ed esecutori le chiamano "passeggiate della sicurezza", ma sono vere e proprieche vengono effettuate sulserale. Ad organizzarle sono diversi militanti di, poco più di una decina, che salgono a bordo con le loro felpe nere e il logo del partito, mirando a, assicurano loro, «garantire sicurezza ai pendolari».L'iniziativa, però, ha suscitato parecchie polemiche. Le critiche maggiori sono giunti dalla sezione bergamasca dell'Associazione Nazionale ex Deportati nei Campi nazisti (), che ha condannato così ledi: «Sono ronde fasciste e illegali, che partono oltretutto dalla stazione di Bergamo, dove il 17 marzo 1944 partirono 573 persone alla volta di Mauthausen. Tra di loro c'erano anche donne e bambini, e solo 126 fecero ritorno a casa. Sembra di essere tornati all'incubo delle».Non fu, quello, l'unico caso di deportazione che colpì la città di: poche settimane dopo, ci fu una nuova partenza forzata per Mauthausen. L'ha voluto sottolinearlo: «I fascisti hanno la memoria corta e vogliono farci credere di essere portatori di legalità e sicurezza, ma lo fanno proprio in quella stazione che fu l'inizio della fine per tanti concittadini. Solo lo Stato può garantire la tutela dei cittadini, chiediamo a Trenord e alle autorità di intervenire e perseguire i responsabili delle ronde. Ha ragionequando dice che "quando c'era Mussolini, i treni arrivavano in orario, soprattutto quelli delle deportazioni"».I militanti di, dal canto loro, si difendono così: «Siamo intervenuti su una delle tratte ferroviarie più pericolose d'Italia, specialmente di sera. Non vogliamo sostituirci alle forze dell'ordine, che siamo pronti a chiamare in casi di emergenza».