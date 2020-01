Choc a Bergamo, dove un uomo di 36 anni è rimasto gravemente ferito stamani in via Roberto Kock perché colpito al volto dal getto d'acqua della lancia di un mezzo per la pulizia delle strade. Ha riportato un forte trauma facciale ed è ricoverato in condizioni gravi all'ospedale Papa Giovanni. Sono intervenuti i carabinieri. Ultimo aggiornamento: 08:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA