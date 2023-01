Berlusconi condannato per diffamazione, dovrà risarcire l'ex pm Robledo con 50mila euro

Silvio Berlusconi condannato per diffamazione. È stato respinto dalla Cassazione il ricorso con il quale l'ex premier ha contestato la condanna civile a risarcire con 50mila euro l'ex pm di Milano Guido Robledo per danni da diffamazione, come stabilito dalla Corte di Appello di Brescia nel 2020.

I fatti risalgono al 2006 quando, durante una conferenza stampa, l'allora Presidente del Consiglio accusò i pm del processo Mills di essersi rifiutati «di fare la giusta rogatoria» alle Bahamas che, a suo dire, li avrebbe smentiti e li definì «magistrati indegni che con i soldi degli italiani tramano contro il premier nel pieno della campagna elettorale».