Bestemmie in pubblico, arrivano le multe: ecco quanto costerà

Venerdì 26 Luglio 2019, 19:31 - Ultimo aggiornamento: 26-07-2019 19:33

"contro le divinità di qualsiasi credo o religione" in un luogo pubblico. Lo stabilisce iladottato dal Comune di Saonara, in provincia di Padova. Si tratta di un documento di 75 articoli che prevede anche altri obblighi per i cittadini, come ad esempio, il divieto di utilizzare i tagliaerba nelle prime ore del pomeriggio, per evitare rumori molesti durante le ore di riposo.Ad approvare la norma è stata l'amministrazione guidata dal sindaco Walter Stefan, che si dice tra l'altro sorpreso per il tanto 'rumore' creato dalla notizia; nel testo le bestemmie in pubblico sono definite "atti contrari alla pubblica decenza e alla sensibilità di persone terze presenti", ed è stata presa "dopo che ci sono giunte numerose segnalazioni da parte di cittadini su frasi blasfeme pronunciare spesso da giovani e giovanissimi nei parchi cittadini", spiega il primo cittadino di Saonara.