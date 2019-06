Beve una limonata e vomita sangue: «La mia bocca bruciava». Lo choc in vacanza

Lunedì 10 Giugno 2019, 13:04 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2019 13:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hae ha: un’esperienza terribile per, una turista americana che si trovava in un resort della Repubblica Dominicana, il Luxury Bahia Principe Bouganville, lo stesso in cui recentementein circostanze poco chiare.Secondo Awilda nel suo drink c’era candeggina: inizialmente pensava si trattasse di un incidente, ma ora è convinta di essere stata invece avvelenata. «Ne ho bevuto solo un sorso, ho sentito subito che mi bruciava - ha detto alla CBS News - mi bruciava la bocca, la lingua, era tutto in fiamme. Quando sono andata in bagno e ho vomitato, dalla mia bocca usciva sangue»,«Inizialmente non pensavo fosse stato fatto apposta, ma quando ho letto di quelle tre persone morte ho capito che poteva esserci una correlazione», ha aggiunto la giovane, che è stata nel Paese in vacanza lo scorso ottobre. Il resort, per scusarsi, le ha offerto un pasto e un massaggio gratis: un po’ pochino per una turista che ha rischiato di morire tra quelle mura.