Bibbiano, quattro bimbi già tornati dai genitori. Salvini: «Commissione d'inchiesta»

«Andremo fino in fondo, non solo sui 10mila bambini portati via alle famiglie in Emilia-Romagna, ma in tutta Italia. È una vergogna che ci sia chi fa business persino sulla pelle dei bambini», ha aggiunto. La notizia dei 4 bambini già tornati a casa è riportata da La Gazzetta di Reggio. La decisione del tribunale per i Minorenni di Bologna a quanto si apprende, non è recentissima ed è emersa nelle verifiche e nei controlli avviati dagli uffici giudiziari minorili su segnalazione della Procura reggiana di anomalie e illeciti da parte dei servizi sociali della Val d'Enza. ono tornati a casa quatto dei 7 bambini coinvolti nell'inchiesta Angeli e Demoni di, per i quali il tribunale dei Minori di Bologna ha deciso il ricongiungimento con le famiglie naturali. «Entro i primi di agosto verrà approvata la proposta della Lega sulla commissione d'inchiesta delle Case famiglia», annuncia inoltre Salvini.«Andremo fino in fondo, non solo sui 10mila bambini portati via alle famiglie in Emilia-Romagna, ma in tutta Italia. È una vergogna che ci sia chi fa business persino sulla pelle dei bambini», ha aggiunto. La notizia dei 4 bambini già tornati a casa è riportata da La Gazzetta di Reggio.

Oggi sarò a Bibbiano per confermare il mio impegno, da papà e da ministro, in difesa di chi non si può difendere: giù le mani dai bambini!», aveva annunciato sui social.

Martedì 23 Luglio 2019, 13:36 - Ultimo aggiornamento: 23-07-2019 16:41

«Non avrò pace finché l'ultimo dei bambini non tornerà a casa», ha detto Matteo Salvini, oggi in visita a Bibbiano, teatro dello scandalo degli affidi di alcuni bambini sottratti ai genitori. Intanto s«Una passerella? - tuona Salvini - Chi dice che faccio una passerella parli con mamme e papà a cui hanno tolto i figli. In Emilia Romagna sono quasi 10mila i bambini portati via a genitori». «