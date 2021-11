Bibbiano: quattro anni a Foti, lo psicoterapeuta al centro dell'inchiesta sugli affidi illeciti

Quattro anni di reclusione per Claudio Foti. È il verdetto della sentenza con rito abbreviato dal gup di Reggio Emilia per lo psicoterapeuta titolare dello studio di cura torinese 'Hansel&Gretel' nel procedimento giudiziario nato dall'inchiesta sugli affidi illeciti di Bibbiano e della Val d'Enza. La procura aveva chiesto sei anni di condanna per le accuse di abuso d'ufficio, lesioni gravissime (ipotesi di reato formulata per la presunta alterazione psichica di una paziente) e frode processuale. La difesa spiega che quest'ultima imputazione è caduta. Per i legali dell'imputato, un esito segnato dal processo mediatico imbastito intorno al caso: un giudizio che nell'ottica del difensore è paragonabile a quello del caso Enzo Tortora o, risalendo ancor di più indietro nel tempo, a Galileo Galilei. Valutazioni a caldo dopo la lettura del dispositivo.

A giudizio il sindaco Carletti

Il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti è stato rinviato a giudizio per abuso d'ufficio, ma prosciolto dalle accuse di falso. È la decisione del gup nell'ambito dello stesso procedimento. Il processo, in pratica, dovrà verificare se sia stata commessa qualche illegittimità amministrativa nell'affidamento dell'appalto concernente il servizio terapeutico di cura dei minori da parte dell'Unione dei Comuni. «La sua posizione - commenta l'avvocato Giovanni Tarquini - è stata ulteriormente alleggerita». Nel complesso, sono 17 i rinvii a giudizio e cinque i proscioglimenti.

Foti: «Quarant'anni di vita dedicati all'ascolto dei bimbi»

Le prime dichiarazioni di Foti caratterizzate da particolare amarezza: «Ho dedicato quarant'anni della mia vita ai bambini e al loro ascolto». Le registrazioni prodotte nel corso del giudizio, ha aggiunto, non sono state prese in considerazione. Pronunciamento di assoluzione, al contrario, per l'assistente sociale Beatrice Benati: la Procura ne aveva chiesto la condanna con l'accusa di violenza privata e tentata violenza privata a un anno e mezzo.

I difensori preannunciano appello

«È una sentenza per noi totalmente inaspettata, non avremmo scelto il rito abbreviato se le carte delle indagini avessero lasciato presupporre una condanna. La situazione ambientale di questo tribunale evidentemente è stata fortemente condizionata dal processo mediatico e ovviamente faremo appello. Continuiamo ad avere fiducia nella giustizia e nel fatto che viviamo in uno stato di diritto». Lo dicono gli avvocati difensori dello psicoterapeuta fondatore del centro 'Hansel e Gretel', personaggio chiave dell'inchiesta 'Angeli e demoni' sui presunti affidi illeciti del 'sistema Bibbiano'. Decisamente contrariati per la sentenza appena emessa al tribunale di Reggio Emilia, gli avvocati Girolamo Andrea Cuffari e Giuseppe Rossodivita ribadiscono: «Foti non era accusato dei fatti che sono stati raccontati - è stato condannato a 4 anni per abuso d'ufficio e per lesioni. La sottrazione dei bambini non è mai avvenuta, è caduta la frode processuale. Evidentemente il tema dell'abuso d'ufficio è un tema che regge l'impalcatura di tutta l'inchiesta».