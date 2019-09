Bibbiano, revoca degli arresti domiciliari per il sindaco Andrea Carletti

Venerdì 20 Settembre 2019, 20:30 - Ultimo aggiornamento: 20-09-2019 20:50

Revoca degli arresti domiciliari per ildi Bibbiano . Il Tribunale del Riesame di Bologna ha deciso di ammorbidire con questa decisione la misura cautelare nei confronti del primo cittadino coinvolto nell'inchiesta "Angeli e Demoni", relativa a presunte irregolarità nell'affido di minori. Il sindaco, accusato di abuso d'ufficio e falso ideologico, sarà soggetto soltanto all'nel comune di Albilea, in provincia di Reggio Emilia.Il ricorso per la revoca dei domiciliari, discusso lunedì scorso al Tribunale della Libertà di Bologna dai difensori del primo cittadino, Giovanni Tarquini e Vittorio Manes, è stato quindi accolto. Il sindaco aveva inoltre annunciato, nei giorni scorsi, querele per i tanti insulti ricevuti anche da personaggi importanti della politica nazionale come Luigi Di Maio e Matteo Salvini.