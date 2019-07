Bibbiano, ora l'inchiesta si allarga: affidi fantasma per avere i rimborsi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 27 Luglio 2019, 12:00

Affidi illeciti, promesse sine die, ma anche affidi fantasma. Cioè bambini che venivano ufficialmente affidati a una donna, ma che in realtà non li ha mai accolti a casa. Sono circostanze che emergono dalle carte dell'inchiesta Angeli e Demoni sulla Val d'Enza Reggiana, sulla quale stanno procedendo le indagini e non si placano le polemiche. Intanto si apprende che il ministero dell'Istruzione ha revocato l'accreditamento per la formazione degli insegnanti all'associazione Hansel e Gretel, coinvolta nell'inchiesta.