Trasforma la bicicletta elettrica in un motorino vero e proprio: finisce male per un 28enne

BASSANO DEL GRAPPA - Nei giorni scorsi una pattuglia di agenti del Comando di Polizia locale ha fermato per un controllo un uomo a bordo di un motorino dalla forma particolare nella zona della stazione: si trattava di una bicicletta elettrica alla quale erano stati tolti i pedali ed erano state apportate modifiche tali da renderla, di fatto, un ciclomotore. Il mezzo non era dotato di targa né di assicurazione e il conducente, di origine pachistana, dopo avere esibito una patente falsa, ha ammesso di averla acquistata online. L’uomo, classe 1993, residente in Calabria ma domiciliato in città, è stato sanzionato per mancata copertura assicurativa e denunciato per possesso e uso di documenti contraffatti. Il mezzo è stato sequestrato.