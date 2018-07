Furgone lo travolge mentre pedala in bici, muore un giovane avvocato

Domenica 22 Luglio 2018, 15:43 - Ultimo aggiornamento: 22-07-2018 17:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È morto all’ospedale regionale di Torrette di Anconal'avvocato di 36 anni che giovedì mattina è rimasto coinvolto in un incidente stradale in centro mentre era in sella alla sua bicicletta. Osvaldo Tosti di 36 anni, durante il suo giro con la bicicletta da corsa, stava percorrendo via Ricci in direzione di via Dino Angelini quando è andato a sbattere contro un furgoncino Fiat Fiorino che saliva da via della Rimembranza e si immetteva su via Ricci. Lo schianto è stato tremendo e il ciclista, sbalzato di sella, è caduto sul cofano dell’auto ed è andato a sbattere contro il parabrezza, prima di finire sull’asfalto. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ed immediatamente sono stati richiesti i soccorsi. Sul posto era giunta un’ambulanza del 118 con il personale medico a bordo che ha prestato le prime cure al ciclista ferito. Constate le sue condizioni, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Nel frattempo, il trentaseienne era stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni dove è stato stabilizzato. Purtroppo nella notte le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso.