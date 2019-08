«I cellulari non avevano rete. È stato un problema chiamare i soccorsi, una vera corsa contro il tempo». Le parole del figlio fotografano la tragedia avvenuta stamani a Lanaittu nel Supramonte di Oliena. L'ex sindaco di Oliena , Francesco Capelli di 74 anni, è morto dissanguato dopo essere caduto dalla bicicletta ed essersi rotto l'arteria femorale. L'uomo è morto durante il trasporto all'ospedale San Francesco di Nuoro dopo un primo tentativo dei medici di rianimarlo sul posto. Secondo quanto riferito dal figlio di Capelli, che era con lui al momento dell'incidente, i soccorsi per l'uomo sono stati difficili vista la zona impervia dove l'incidente è avvenuto, a qualche km dalla fonte di Su Gologone. Quando finalmente il figlio è riuscito a dare l'allarme l'ambulanza del 118 è arrivata, ma l'uomo è morto durante il trasporto in ospedale.