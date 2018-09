Camion lo investe mentre è in sella alla sua bici, 15enne muore in Friuli

Un terribile incidente in Friuli, con un epilogo purtroppo tragico, è accaduto poco dopo le 19 all'incrocio tra la strada regionale 251 e viale Erto e Casso, in comune di Vajont (Pordenone). Un ragazzo di 15 anni, di Cordenons (Pordenone), è stato investito e ucciso da un camion mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Sul posto per i rilievi la Polizia stradale di Spilimbergo, intervenuta assieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Maniago. Alla tragedia ha assistito un adulto che stava accompagnando l'adolescente in un'uscita pomeridiana di bicicletta. Il camionista, rimasto illeso, è sotto choc ed è stato affidato alle cure dei sanitari del 118. La strada regionale 251, nel tratto Montereale-Maniago, è chiusa al traffico in direzione sud per consentire i rilievi.

Lunedì 10 Settembre 2018, 21:02 - Ultimo aggiornamento: 10-09-2018 22:12

