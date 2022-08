Biella, uccide la madre e si butta da un ponte: indagini in corso

Un uomo di 59 anni ha ucciso la madre di 79 anni, poi è uscito di casa e si è lanciato nel vuoto, suicidandosi nel ponte della Pistolesa a Veglio (Biella). È questa la ricostruzione dei Carabinieri per la tragedia avvenuta questa mattina a Storna, piccolo centro del Biellese orientale, in Piemonte.

L'allarme dato da alcuni passanti

A dare l'allarme alcuni passanti che hanno notato l'auto dell'uomo parcheggiata proprio accanto al ponte, tristemente noto per diversi suicidi. Quando i carabinieri sono andati a casa della vittima, hanno trovato la madre morta. Non sono ancora note le cause della tragedia.