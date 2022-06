Concerti, biglietti venduti a prezzi 7 volte più del normale: maxi multa da 23 milioni a Viagogo

Concerti e maxi multa. L'Agcom ha adottato una sanzione di 23.580.000 euro nei confronti della società Viagogo AG per violazione delle norme in materia di secondary ticketing e le ha ordinato di rimuovere i contenuti illeciti ancora presenti sul sito entro sette giorni.

L'istruttoria dell'Autorità ha accertato violazioni delle norme sulla vendita o sul collocamento sul sito www.viagogo.it di titoli di accesso per 131 eventi - a prezzi superiori anche fino a sei/sette volte rispetto a quelli nominali - per i concerti di artisti come Maneskin, Vasco Rossi, Sting, Green Day, Dua Lipa, Pearl Jam, Placebo, Cesare Cremonini, Paolo Conte e Andrea Bocelli.