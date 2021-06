Epidemia colposa per il Billionaire. La procura di Tempio Pausania, come apprende il Messaggero, ha notificato la chiusura indagine al rappresentante legale della struttura. Il reato di lesioni colpose è invece stato contestato ai gestori del Phi Beach e del Country Club. Altri due locali tra i più importanti della Costa Smeralda, in Sardegna.

