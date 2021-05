Bimba di tre anni morta in un incidente a Capocavallo, anche la mamma in ospedale dopo lo scontro frontale tra auto

CORCIANO - Una bimba di 3 anni è morta nell'incidente che si è verificato lunedì pomeriggio tra Migiana e Capocavallo e che ha coinvolto due autovetture.

Lecco, morto il bambino di 7 anni investito da un pirata della strada dopo 5 giorni di agonia: la Procura apre un'inchiesta

LA DINAMICA - Da quanto si apprende, si è trattato di uno scontro frontale, per cui sono finite al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della misericordia tre persone, tra cui la mamma della piccola, per cui purtroppo non è bastato un tentativo di soccorso dei sanitari arrivati immediatamente. Sul luogo, oltre a tre ambulanze del 118, sono intervenute le forze dell'ordine per verificare la dinamica del violento impatto e una squadra di vigili del fuoco per la rimozione dei mezzi.