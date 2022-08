Roma, «Correte, sta picchiando mamma»: bimba di 10 anni chiama il 112 e fa arrestare il padre violento

«Mio padre sta picchiando mamma, vi prego aiutateci». È la telefonata che una bimba di 10 anni di Anzio, centro del litorale romano, ha fatto al 112 per chiedere l'intervento delle forze dell'ordine per interrompere la violenza domestica a cui la piccola stava assistendo.

Violenza domestica e stalking: protocollo tra questura di Latina e centro italiano per la mediazione

APPROFONDIMENTI ITALIA Femminicidi in aumento, in Italia uccise 125 donne nell'ultimo... ABRUZZO Picchiata dal marito, fugge dal vicino con il figlio in braccio

Chiama il 112 e fa arrestare il padre violento

Il fatto è avvenuto nel giorno di Ferragosto. La piccola, all'ennesimo episodio di violenza tra le mura domestiche, causato dal padre, dopo essersi nascosta nella propria camera ha trovato il coraggio di avvisare gli agenti e chiedere un loro immediato intervento. I poliziotti in pochi minuti hanno raggiunto l'abitazione, in zona Nettunense, e hanno bloccato e tratto in arresto l'uomo, italiano di 44 anni, per il reato di maltrattamenti aggravati in famiglia. In base a quanto accertato l'uomo anche in passato era stato protagonista di pestaggi ai danni della moglie: azioni violente che avvenivano davanti agli occhi atterriti dei figli.

Valentina Giunta, chi era la donna uccisa a Catania: la denuncia per maltrattamenti, l'ex in carcere e l'amore per i figli «ragione di vita»