In coma per aver ingerito hashish. Una bambina di tre anni è ricoverata all'ospedale Buccheri La Ferla di Palermo. La piccola è stata portata in ospedale dalla madre che ha detto alla polizia che la figlia ha raccolto per strada un involucro e ha messo in bocca, ingerendolo, il suo contenuto. La ricostruzione dell'accaduto è al vaglio del personale del commissariato Brancaccio che indagano sull'episodio.

Mercoledì 12 Dicembre 2018, 12:55 - Ultimo aggiornamento: 12-12-2018 12:56

