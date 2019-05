Venerdì 3 Maggio 2019, 09:24 - Ultimo aggiornamento: 03-05-2019 09:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caccia al pirata della strada che martedì a tarda sera a Lanciano ha falciato in strada una bimba cinese di 4 anni che era tenuta per mano dalla sorella più grande, mentre attraversava la pericolosa Variante Frentana della SS 84, nel tratto rettilineo, totalmente al buio. Vicino alle bambine c’erano i genitori. Sconosciuto pure il modello di auto che viaggiava a forte velocità in direzione S. Vito Marina. La piccola, colpita dallo specchietto dell’auto, ha riportato la frattura della clavicola sinistra e la frattura non scomposta frontale sinistra ed è stata medicata prima a Lanciano poi trasferita a pediatria di Pescara in prognosi riservata, ieri sciolta. Ancora una volta l’assenza delle telecamere in città non aiutano le indagini.