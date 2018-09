Bimba di 5 anni affetta da patologia rara trasportata negli Usa con aereo militare

Domenica 16 Settembre 2018, 23:45 - Ultimo aggiornamento: 16-09-2018 23:55

Per lei è stato davvero un volo della speranza. Una bambina italiana di 5 anni affetta da una rara patologia è arrivata questo pomeriggio, alle 13.30 circa, a Pittsburgh, in Pennsylvania, dopo 11 ore di viaggio a bordo di un Falcon 900 Easy dell'Aeronautica Militare. Lì riceverà una cura sperimentale all'University of Pittsburgh Medical Center. Il trasporto con questo velivolo, che è attrezzato per l'assistenza sanitaria a bordo, si è reso necessario a causa della gravi condizioni di salute della piccola paziente. Il Falcon 900, in dotazione al 31° Stormo di Ciampino, era decollato verso l'1.40 della scorsa notte dalla propria base, dove la bimba era stata trasportata in ambulanza dal Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Il protocollo umanitario è stato attivato grazie ad un inteso lavoro di coordinamento tra le due strutture ospedaliere, l'ufficio dell'addetto per la Difesa e la Cooperazione per la Difesa presso l'Ambasciata d'Italia a Washington D.C., l'ufficio voli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la sala situazioni di vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare. Al seguito della bimba e della sua famiglia ha viaggiato un'equipe medica del Policlinico Gemelli. Nel 2018 i velivoli del 31° Stormo hanno già trasportato circa 40 pazienti, molti dei quali bambini, ed oltre 100 passeggeri tra personale medico ed infermieristico.