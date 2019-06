Varese, bimba di 10 anni violentata dal padre: e la madre assisteva allo stupro

Una donna è stata arrestata insieme al marito, a Varese, per aver maltrattato i suoi quattro figli e per aver costretto la figlia di 10 anni ad avere rapporti sessuali con il padre. Violenze sessuali cui la stessa madre avrebbe assistito. Gli arresti risalgono a un mese fa e la vicenda è stata resa nota stamane dal Procuratore della Repubblica di Varese Daniela Borgonovo, durante una conferenza stampa per l'arresto di un'altra mamma, accusata di maltrattamenti sui figli.

Giovedì 27 Giugno 2019, 15:40 - Ultimo aggiornamento: 27-06-2019 16:21

