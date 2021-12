Bimba di 2 mesi da salvare: eliambulanza costretta ad atterrare in un canneto perché la piazzola è occupata dai nomadi

Il trasferimento urgente di una bambina di due mesi di San Benedetto del Tronto all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona ha evidenziato i problemi dell’area scelta come piazzola adibita all’atterraggio e al decollo degli elicotteri: l’area verde a ridosso di via Sgattoni, di fronte all’Istituto tecnico commerciale Capriotti. L’elicottero decolla e atterra a pochi metri da un canneto e in mezzo all’erba alta. Ma andiamo con ordine.

...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati