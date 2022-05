Roma, senza patente alla guida del furgone travolge bimba di 2 anni nel passeggino: denunciata

Al volante senza patente ha travolto un passeggino, su cui c’era una bambina di due anni. La responsabile, una donna, si trovava a bordo di un furgone e stava prendendo lezioni di guida dal marito. Solo per un caso fortuito l’episodio non si è trasformato in una tragedia. La bimba ha riportato diverse lesioni ma le sue condizioni non sarebbero gravi. L’incidente si è verificato domenica verso le 19, su un tratto di via del Faro, a Fiumicino.

