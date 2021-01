Capalbio, bimba di 8 anni annega dopo essere caduta in piscina: stava andando in bicicletta Mappa

Una bambina è caduta in piscina ed è morta annegata. E' successo nella tarda mattinata di oggi in provincia di Grosseto, dove la bimba di 8 anni in località La Vallerana nel comune di Capalbio - sembra sia caduta in una piscina mentre stava andando in bicicletta. La piscina è nelle pertinenze di un'abitazione che per qualche tempo è stata un agriturismo, attività ora chiusa.

APPROFONDIMENTI PALERMO Bimba morta per gioco su TikTok, autopsia in corso. Organi... GRAN BRETAGNA Amelia muore a 11 anni travolta dalla ruota di un Suv mentre aspetta... LA TRAGEDIA Passeggera muore durante il volo soffocata da un boccone di carne

Londra, bambina morta a causa dello smog. Aveva l'asma

I soccorsi

Immediatamente si sono attivati i soccorsi: un'ambulanza del 118 e l'elisoccorso Pegaso, ma i tentativi di rianimazione messi in pratica dai soccorritori della piccola sono falliti. La famiglia della bimba è originaria della Romania e la piccola, insieme alla mamma, aveva raggiunto da qualche giorno la Maremma dove lavora il papà. L'uomo, infatti, lavora da diverso tempo come bracciante agricolo nelle campagne locali, e si era rincongiunto con la famiglia durante le vacanze di Natale. Indagano i carabinieri.

Ultimo aggiornamento: 16:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA