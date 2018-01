Bimba morta in auto sotto il sole ad Arezzo, chiesta l'archiviazione per la mamma

Per la bimba di 16 mesi cheè stata chiesta l'archiviazione per la mamma. La piccola fu lasciata dalla madre nell'auto parcheggiata nella piazza di Castelfranco di Sopra (Arezzo) il 7 giugno scorso. La donna era convinta di averla accompagnata all'asilo e quindi, come tutti i giorni, aveva parcheggiato l'auto e raggiunto il suo ufficio nel municipio di Castelfranco. All'uscita dall'ufficio la tragica scoperta. La bimba non era stata accompagnata all'asilo: era rimasta in auto, nel seggiolino.