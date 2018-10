Seggiolino fantasma: al Sud lo utilizzano solo 16 su cento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 4 Ottobre 2018, 10:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'era una volta Aurora. Aveva 16 mesi. La mamma aveva deciso di tenerla in braccio perché in fondo si trattava solo di attraversare in macchina un breve tratto di strada di Cantù. La donna credeva così di tenere la piccola al sicuro. E invece un pirata investe l'auto di colpo, Aurora sobbalza e batte violentemente la testa. La corsa in ospedale si rivela inutile. Niente di più crudele che morire nell'abbraccio materno, si potrebbe pensare. Ma il fatto è che quel giorno non era in agguato solo il destino beffardo. Se Aurora fosse stata sul seggiolino, probabilmente si sarebbe salvata. E come lei si sarebbero forse salvati i 25 bambini nella fascia di età tra 0 e 14 anni che l'hanno scorso hanno perso la vita mentre viaggiavano in macchina con mamma e papà.