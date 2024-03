«Sei nera, lei non è tua madre perché è bianca»: bimba bullizzata dai compagni costretta a lasciare la scuola di Roma

«Sei nera, lei non è tua madre perché è bianca, sei africana... Tuo padre è negro». La cattiveria sui volti dei compagni, gli insulti e le offese, tutti giorni, in classe e anche al parco. Voleva indossare il piumino anche in estate per nascondersi e non far vedere il colore della pelle. Anche la testolina, riccia, non riusciva più a mostrarla e alla mamma chiedeva di indossare sempre un cappellino. Un gruppo sempre più nutrito di coetanei contro di lei, una bimba di soli 6 anni, iscritta alla prima elementare dell'istituto "Immacolata" di Ciampino. Che alla fine è stata costretta a cambiare scuola per non sentirsi più presa in giro. Ma nonostante siano passati 4 mesi, la bambina non riesce nemmeno più a dormire. Ancora oggi ha momenti di aggressività, di rabbia e si domanda perchè abbia dovuto andarsene lei.

LA MAMMA

«Mai avrei pensato - racconta la madre, giornalista, di cui non si riporta il nome per tutelare la privacy della piccola - che a soli 6 anni sarebbe arrivato il bullismo.

I FATTI

«La istigavano anche ad avere comportamenti violenti, doveva essere cattiva affinché, terrorizzata, potessero controllarla a distanza con dei chip sotto pelle. A questo gruppetto minoritario si aggiungeva anche la restante parte della classe per lo più femminucce. Mia figlia unica, socievole, sempre aperta agli altri - aggiunge ancora la mamma - si è vista tagliata fuori e per non restare sola è finita in balia di questo gruppo: per farsi accettare si è man mano uniformata a queste condotte, maturando però rabbia e frustrazione per le continue denigrazioni a cui era sottoposta. In estate la bambina era arrivata a vestirsi con abiti invernali per coprire la pelle, a indossare un cappello h24 per coprire i suoi capelli afro, ad abbigliarsi da maschio perché lei era una femminuccia brutta, a chiedere di rasarsi i capelli, a cambiare il suo nome con gli amichetti della spiaggia in quello di maschio. Era arrivata a volere insisstemente il piumino ad agosto e non ha più toccato un vestitino da femminuccia vanitosa quale era sempre stata».

LA SCUOLA

«La scuola ha sempre risposto ai nostri colloqui derubricando e spiegando la questione in termini di "vivacità" di un gruppo cui la piccola si era unita e invitavano a pazientare per la migliore integrazione. Nulla però sapevano o chiedevano di come fosse prima di entrare in quella scuola». E c'è dell'altro: l'atteggiamento indifferente delle famiglie. «Un aspetto ignobile è stata l'omertà e il silenzio totale delle famiglie, nessuno ha chiesto perché cambiasse scuola, a parte 2 mamme, ma la classe era costituita da 26 bambini...Silenzio, indifferenza come se avessero espulso il verme dalla mela. A questo scenario si aggiunge anche il sospetto che nei bagni questi bimbi mostrassero parti intime, giochi evidentemente senza controllo degli adulti».