Sora, cade mentre gioca nel parco di Santa Chiara e sbatte la testa: bimba di due anni portata in ospedale

Momenti di paura questa sera nel parco Santa Chiara di Sora. Una bambina di due anni stava giocando quando è caduta a terra battendo il capo su una pietra. Immediati i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 a bordo di una ambulanza che ha trasferito la piccola al pronto soccorso dell’ospedale "Santissima Trinità". Il personale sanitario ha prestato le prime cure alla bimba ed eseguito tutti gli accertamenti del caso. Tante le persone che si sono riversate all’interno del parco - dove erano tante famiglie con i loro bimbi che giocavano al giostrine - per prestare aiuto ai familiari visibilmente preoccupati e in stato di agitazione. Trattandosi di una bimba di appena due anni la preoccupazione è massima ma l’auspicio è che non abbia riportato ferite gravi.

Ultimo aggiornamento: 23:36

