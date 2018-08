Due fratellini di 4 e 5 anni dimenticati dal padre nell'auto chiusa al sole: salvati in extremis

Due fratellini di 4 e 5 anni, lasciati sotto il sole a 34 gradi sull'auto chiusa e con i finestrini alzati, sono stati salvati grazie alla segnalazione di un medico e all'intervento degli agenti delle Volanti.



E' successo ad Alessandria, come riporta il sito dell'Ansa, nel parcheggio 'Berlinguer'. Il medico si è accorto che, sull'auto ferma da mezz'ora con le frecce d'emergenza accese, c'erano i due bimbi, da soli e ha dato subito l'allarme. "I piccoli - ha spiegato - sono molto sudati, pallidi, con le labbra scure, spaventati e confusi". Dopo aver tentato di tranquillizzarli e provare a fargli aprire una delle portiere, i poliziotti hanno rotto il finestrino anteriore più lontano dai fratellini e li hanno liberati.



Soccorsi dal medico e dal personale del 118, pur non avendo riportato particolari conseguenze, sono stati trasportati al pronto soccorso. Nel frattempo è arrivato il padre, un marocchino che è stato denunciato per abbandono di minori.

Giovedì 23 Agosto 2018, 19:27 - Ultimo aggiornamento: 23-08-2018 20:04

