Bimbi maltrattati in un asilo nido a Milano, arrestata maestra. «Grida, insulti, minacce e violenze fisiche»

Grida, insulti, minacce ma anche violenze fisiche ad almeno dieci bimbi di pochi mesi o meno di un anno o poco più. Maltrattamenti quotidiani come offese volgari, strattonamenti e in alcuni casi anche «mani e gambe sulla schiena» per impedire ai piccoli «di alzarsi» ed «obbligarli a dormire». Con l'accusa di maltrattamenti aggravati, dal 2022 in poi, è stata arrestata, quattro giorni fa, una maestra-educatrice di 45 anni di un asilo nido comunale di Milano, su ordinanza di domiciliari firmata dal gip Angela Minerva in un'inchiesta della Polizia locale, coordinata dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Rosaria Stagnaro.

L'indagine

E ancora bambini afferrati per un braccio e poi lasciati «cadere», facendo loro «sbattere la faccia» a terra.

L'arresto

E si è arrivati all'arresto. La 45enne, assunta come educatrice dal '96 e in servizio in quell'asilo dal 2008, urlava contro i piccoli, come si legge nel provvedimento, «se piangevano», con frasi come «dormi viziata..» o «non rompere....», o «li scuoteva con forza per farli addormentare». In altri casi «li copriva completamente con una coperta» o li costringeva «a consumare il cibo velocemente», mentre passava spesso il tempo a guardare il cellulare piuttosto che vigilare su di loro, quando, poi, non li colpiva con "ripetute pacche sul sedere"