Bimbo di 4 anni scompare mentre gioca in riva all'Adigetto, si teme sia stato inghiottito dalla corrente

VILLANOVA DEL GHEBBO - Un bambino di 4 anni è scomparso mentre giocava vicino al canale e si teme che sia finito in acqua senza riemergere: sono in corso ricerche frenetiche nell'Adigetto, a Villanova del Ghebbo, nella frazione di Ramedello, in via Argine destro Adigetto in prossimità del pub “Red Devil”.

È qui che il piccolo stava giocando insieme al padre fino a quando, verso le 19, non è scappato alla vista per qualche istante. Il padre ha iniziato a cercarlo, poi, in un crescendo di paura, si sono aggiunte altre persone, ma del piccolo nessuna traccia.

Si teme che sia scivolato giù nell'Adigetto venendo inghiottito dalle acque scure e limacciose del canale. Sul posto sono immediatamente accorsi i vigili del fuoco che hanno subito avviato le ricerche, oltre al Suem ed i carabinieri in forze.