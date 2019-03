Acido caustico nel succo di frutta al bar: grave bimbo di 5 anni, stomaco ed esofago bruciati

succo di frutta al bar ma all'interno c'era dell'acido. Un acido caustico . A causare le ustioni interne sarebbe stato un succo di frutta bevuto in un bar della provincia. Il bimbo è arrivato in ospedale sabato pomeriggio lamentando bruciature al cavo orale: dolori che, stando al racconto dei genitori, ha riscontrato subito dopo aver ingerito un succo di frutta di tipo industriale, bevuto con una cannuccia in un bar. Le condizioni del bambino sono costantemente tenute sotto controllo dai medici, ma la prognosi è ancora riservata.



Beve un succo di frutta al bar ma all'interno c'era dell'acido. Un bambino di 5 anni è ricoverato nel reparto di chirurgia pediatrica del Giovanni XXII di Bari con esofago e stomaco danneggiati da un acido caustico. A causare le ustioni interne sarebbe stato un succo di frutta bevuto in un bar della provincia. Il bimbo è arrivato in ospedale sabato pomeriggio lamentando bruciature al cavo orale: dolori che, stando al racconto dei genitori, ha riscontrato subito dopo aver ingerito un succo di frutta di tipo industriale, bevuto con una cannuccia in un bar. Le condizioni del bambino sono costantemente tenute sotto controllo dai medici, ma la prognosi è ancora riservata.

Dobbiamo aspettare i prossimi giorni per avere notizie più certe sulle sue condizioni, per il momento è costantemente monitorato

, ha detto il primario Guglielmo Paradies. Il piccolo era arrivato al pronto soccorso del nosocomio pugliese sabato pomeriggio quando, dopo una pausa in un bar insieme ai suoi genitori, ha cominciato a lamentare un forte bruciore di stomaco, chiedendo aiuto alla mamma e al papà. Dopo una prima endoscopia sono state scoperte le ustioni a stomaco e esofago. Stando al racconto che i genitori del bambino hanno fatto ai medici, il piccolo avrebbe ingerito in un bar un succo di frutta di tipo industriale e lo avrebbe bevuto con una cannuccia. Il bimbo ha sentito immediatamente gli effetti delle bruciature, chiedendo aiuto ai genitori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gioia del Colle, che sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto.

