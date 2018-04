Giovedì 12 Aprile 2018, 08:46 - Ultimo aggiornamento: 12-04-2018 08:49

Rinviato a giudizio per abbandono di minore un uomo di nazionalità turca il cui figlio era precipitato dal balcone della loro abitazione riportando gravi ferite. L'immigrato, 36 anni, dovrà comparire davanti al giudice monocratico il 18 luglio prossimo, data fissata per l'inizio del processo a suo carico.I fatti oggetto del procedimento risalgono al 24 settembre 2015 quando il piccolo, di appena otto mesi, era caduto dal balcone dell'abitazione di Cisterna dove viveva con i genitori e i fratellini più grandi. Il bambino, che stava giocando senza il controllo di un adulto, aveva fatto un volo di circa cinque metri precipitando a terra. La caduta non ebbe conseguenze ancora più drammatiche perché il volo del piccolo fu "attutito" da una tenda.