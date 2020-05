Lodi, bimbo di 3 anni precipita dal quinto piano: è gravissimo

Dramma a Lodi. Un bambino di tre anni è caduto dal quinto piano a Casalpusterlengo. È quanto rende noto l'Areu spiegando che è stato soccorso in cortile con un grave trauma cranico. Sul posto sono arrivati un'automedica e i carabinieri e il bambino è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Codogno (Lodi): è in gravissime condizioni, indagini in corso.

Ultimo aggiornamento: 12:21

