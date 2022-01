Bimbo di tre anni cade dal terrazzo a Massa Carrara, è grave. Si indaga sull'incidente

Un bambino di appena tre anni è da un terrazzo e finito in strada. L'incidente è avvenuto questo pomeriggio a Marina di Carrara, una località balneare della costa apuana, frazione del comune di Massa Carrara, nota come località di villeggiatura. Il piccolo è stato immediatamente trasportato in codice rosso all'ospedale Noa e, secondo quanto si apprende, avrebbe riportato gravi lesioni alle gambe. Sul posto sono intervenuti l'automedica di Carrara e l'ambulanza della Pubblica assistenza di Carrara. Intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato per ricostruire la dinamica dell'incidente.

