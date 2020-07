Bambino cade in un pozzo e muore a Gorizia: volo di 30 metri, era al parco con il campo estivo

Un volo di 30 metri, poi il tonfo. Tragedia al parco Coronini Cromberg di Gorizia, dove un bambino di 12 anni, Stefano, mentre giocava con gli amichetti del centro estivo a cui partecipava, è caduto in un pozzo artificiale nei pressi di un palazzo, morendo sul colpo. Secondo le prime informazioni, il bambino stava partecipando a una caccia al tesoro e ad attività di orientamento quando, per trovare alcuni indizi, si sarebbe arrampicato sulla copertura. La struttura però non ha retto e il bambino vi è precipitato dentro, a trenta metri di profondità. Sfortuna nella sfortuna: il pozzo era completamente vuoto. Sul fondo non c'era nulla che potesse in qualche modo attutire la sua caduta.

L'arrivo dei soccorsi

🔴 Drammatico intervento dei #vigilidelfuoco a #Gorizia: recuperato da squadre speleo il corpo privo di vita di un bambino di 12 anni precipitato in un pozzo durante una visita a Villa Coronini [#22luglio aggiornamento 12:45] pic.twitter.com/mVey99rT3D — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 22, 2020

Sul posto sono intervenuti immediatamente anche carabinieri e personale del 118, dopo che gli animatori del centro estivo avevano lanciato l'allarme. Ma per il ragazzino non c'è stato nulla da fare. Fin dall'arrivo dei soccorsi, secondo alcune fonti interne al Comune di Gorizia, non rispondeva alle sollecitazioni e alle chiamate dei vigili del fuoco. I pompieri così, si sono calati sul fondo e hanno recuperato il corpo senza vita del ragazzino. Il pozzo nel quale è caduto il bambino non sarebbe una cavità naturale, ma si tratta di un tipico pozzo dalla muratura circolare alta circa 50 centimetri.

Famiglia molto nota. Intorno alle 13.30 sono giunti sul posto anche i genitori della vittima. Secondo quanto si è appresa si tratta di una famiglia molto nota in città. Il bimbo, di nome Stefano, aveva 12 anni e un fratellino, che non è ancora chiaro se fosse con lui al parco o no.

Il pozzo dove è caduto il bambino aveva una copertura fissata in maniera stabile e, proprio di recente, era stata oggetto di controlli. Lo ha detto il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, che è anche il presidente della Fondazione che gestisce il parco, giunto sul posto. «Nessuno riesce a darsi una spiegazione - ha spiegato commosso - erano state fatte tutte le verifiche rispetto alle misura di sicurezza adottate. Il coperchio del pozzo era ancorato con quattro giunti su ognuno dei lati. Da quanto mi hanno riferito, gli animatori del Centro estivo avevano posizionato sopra la mappa della caccia al tesoro, usandolo come appoggio».



Sequestrata l'area dell'incidente

La Procura della Repubblica di Gorizia ha disposto il sequestro della zona del parco Coronini Cronberg in cui questa mattina è morto un bambino, cadendo in un pozzo. La zona è stata transennata. Secondo quanto si è appreso, nel rispetto delle normative Anti-Covid-19 il gruppetto di cui faceva parte Stefano era composto da sette ragazzini. Non era la prima volta che la comitiva del centro estivo, gestito dai salesiani, si recava in visita al Parco, che era diventata una meta quasi settimanale per svolgere attività ludiche e ricreative. Non è chiaro se quella odierna fosse una caccia al tesoro classica oppure una sessione di orienteering. La mappa delle attività da svolgere era posizionata sul pozzo.

