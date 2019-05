Bimbo cieco non può prendere lo scuolabus, 84enne guida tutti i giorni per 60 km per accompagnarlo

Venerdì 10 Maggio 2019, 17:29 - Ultimo aggiornamento: 10-05-2019 17:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Tutte le mattine, quando lo lascio a scuola,. È una cosa stupenda». Parole di un, una frazione di Montemignaio (Arezzo), che. Il piccolo, macedone, è suo vicino di casa ma il papà, taglialegna, non può portarlo perché deve andare nei boschi a lavorare per portare a casa da mangiare.E cosìche, purtroppo, non può prendere lo scuolabus verso Pelago insieme a fratellini. Il servizio di accompagnamento per disabili non è disponibile e i fratelli non possono avere questa responsabilità.La storia è stata raccontata sul Corriere Fiorentino da Fabio Venneri, ex assessore di Rignano sull’Arno.- ha dichiarato Venneri al giornale - In un momento in cui i fascisti non fanno entrare una famiglia in una casa popolare, in una frazione di cinquanta anime una persona si sacrifica per un bambino macedone non vedente. È una storia che abbiamo il dovere di raccontare».La vicenda è stata posta all'attenzione del comune di Montemignaio che non ne era al corrente. Il papà di Goran non aveva mai segnalato il problema., la risposta dell'assessore di Montemignaio Massimiliano Mugnaini che ha attivato i servizi sociali.