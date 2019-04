Bimbo di due anni trovato morto in strada, dinamica non chiara: indagano i carabinieri

Mercoledì 17 Aprile 2019, 18:41 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2019 20:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È giallo sulla morte di Gabriel, un bambino di poco più di due anni avvenuta nel comune di Piedimonte San Germano , in una strada di campagna in località Volla. Il piccolo è stato trovato riverso a terra, ma non è ancora chiara la dinamica dei fatti. I carabineri sono intervenuti alle 16.30 per un presunto investimento.Un passante ha visto la madre, un italiana residente nella zona, camminare su una strada di campagna verso casa con in braccio il bambino ed ha chiamato i soccorsi. Sul posto c'era già un'ambulanza del 118: i sanitari stavano praticando un massaggio cardiaco. Nel frattempo era stata attivata un'eliambulanza atterrata sul posto poco dopo, purtroppo i tentativi di rianimare il piccolo sono stati inutili.A fornire la versione dell'investiemento sarebbe stata la madre del piccolo, ma qualcosa nel suo racconto non è ancora chiara. I carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore Alfredo Mattei, sono al lavoro per ricostruire l'accaduto. Intorno alle 19 i carabinieri della scientifica sono tornati insieme alla madre sul luogo del presunto incidente. La donna poco prima era stata ascoltata in caserma.