Bimbo di 2 anni investito a Lignano Sabbiadoro, dove era in vacanza con la famiglia: è grave

Tragedia stamattina a Lignano Sabbiadoro, dove un bimbo di 2 anni di origini vietnamite ma residente a Budapest è stato investito da un automobilista del posto. L'incidente è avvenuto stamattina intorno alle 8.30 all'altezza del civico 56 di viale dei Platani. Il piccolo ha riportato un grave trauma cranico ed è stato trasferito, in codice rosso, all'ospedale di Udine, a bordo dell'elicottero sanitario. Sono in corso indagini della Polizia locale per stabilire le cause e le responsabilità dell'incidente stradale, che per il momento non sono chiare.

Incidente a Lignano, la dinamica

Il bimbo, che era a Lignano in vacanza con la famiglia presso la struttura "Villa Lucchese", sarebbe sfuggito ai genitori correndo verso la strada. L'automobilista lo ha visto sbucare all'improvviso e nonostante una manovra dell'ultimo secondo l'impatto è stato inevitabile.